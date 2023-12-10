НАТО хочет расширить Альянс на восток

В НАТО надеются, что в ближайшие годы Североатлантический союз расширится на восток.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, пишет Ziua de Vest.

Джоане представил собственную книгу "Битва за будущее Румынии. Мысли румына на вершине НАТО".

Мирча Джоане убежден, что в ближайшие годы Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы станут частью европейского сообщества, а впоследствии и членами евроатлантического альянса.

Он считает, что Румыния скоро не будет восточной границей НАТО, ведь границы Североатлантического союза сдвинутся восточнее.

"Поэтому пора для Румынии окончательно сбежать с периферии Европы и поставить себя в центр Европы с точки зрения важности", — сказал замгенсека.

Мирча Джоане также напомнил о сложной ситуации, в которой оказалась вся Европа.

"Мы живем в сложный исторический момент, из-за которого даже очень мощные, очень богатые страны с очень компетентными правительствами испытывают трудности в управлении чрезвычайно сложной ситуацией. НАТО работает безупречно. В нем есть суперорганизованные и обученные люди. НАТО работало очень хорошо с самого начала, но сейчас это очень сложная ситуация, с которой мы все сталкиваемся в Европе. Понятно, что сейчас перераспределяются карты политического и геополитического влияния, экономического и коммерческого влияния, репутации и центральности в Европе и мире".

Напомним, конгрессмен рассказал, влияют ли успехи украинцев на поле боя, на голосование о помощи в США.

Читайте также: