НАТО хоче розширити Альянс на схід – заступник генсека

У НАТО сподіваються, що найближчими роками Альянс розшириться на схід.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, пише Ziua de Vest.

Джоане презентував власну книгу "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО".

Так, Мірча Джоане переконаний, що найближчими роками Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть частиною європейської спільноти, а згодом і членами євроатлантичного альянсу.

Він вважає, що Румунія скоро не буде східним кордоном НАТО, адже межа Альянсу посунуться східніше.

"Тому настав час для Румунії остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в центр Європи з точки зору важливості", - сказав заступник генсека.

Мірча Джоане також нагадав про складну ситуацію, в якій опинилася вся Європа.

"Ми живемо в складний історичний момент, через який навіть дуже потужні, дуже багаті країни з дуже компетентними урядами відчувають труднощі в управлінні надзвичайно складною ситуацією. НАТО працює бездоганно. У ньому є суперорганізовані та навчені люди. НАТО працювало дуже добре з самого початку, але зараз це дуже складна ситуація, з якою ми всі стикаємося в Європі. Зрозуміло, що зараз перерозподіляються карти політичного та геополітичного впливу, економічного та комерційного впливу, репутації та центральності в Європі та світі".

Нагадаємо, конгресмен розповів, чи впливають успіхи українців на полі бою, на голосування щодо допомоги у США.

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