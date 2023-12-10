Перша партія українських вантажівок прибула залізницею до Польщі

Після проходження відповідних процедур у Польщі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

У неділю, 10 грудня, перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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"Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", - зазначили у компанії.

Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

У компанії нагадали, що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - зазначає відомство.

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