Перша партія українських вантажівок прибула залізницею до Польщі

Після проходження відповідних процедур у Польщі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.
У неділю, 10 грудня, перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", - зазначили у компанії.
Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.
У компанії нагадали, що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).
"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - зазначає відомство.
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