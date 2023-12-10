Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи є загроза блокади кордону з Угорщиною: що кажуть у ДПСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
14
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи є загроза блокади кордону з Угорщиною: що кажуть у ДПСУ

Український прикордонник / Фото: Держприкордонслужба України

Угорські перевізники мають набір розпочати демонстрації на кордону із Україною 11 грудня близько 11:00.

Угорські перевізники у понеділок, 11 грудня, планують розпочати акцію протесту на кордоні із Україною, водночас вони пообіцяли не блокуванти рух для вантажівок.  

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

"Як і на кордоні зі Словаччиною, цей напрямок також інтенсивний для перетину кордону вантажівок. Станом на ранок це близько тисячі вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону, але інтенсивність руху відбувається. З боку Угорщини вони повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", - розповів він.

Нагадаємо, поляки не пропускають військові та гуманітарні вантажі тривалий час. Водії з України розповіли про блокаду кордону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Тижнями живуть на парковці або у полі! Один день із життя далекобійників на кордоні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
14
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація