Чи є загроза блокади кордону з Угорщиною: що кажуть у ДПСУ

Угорські перевізники у понеділок, 11 грудня, планують розпочати акцію протесту на кордоні із Україною, водночас вони пообіцяли не блокуванти рух для вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Як і на кордоні зі Словаччиною, цей напрямок також інтенсивний для перетину кордону вантажівок. Станом на ранок це близько тисячі вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону, але інтенсивність руху відбувається. З боку Угорщини вони повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", - розповів він.

Нагадаємо, поляки не пропускають військові та гуманітарні вантажі тривалий час. Водії з України розповіли про блокаду кордону.

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