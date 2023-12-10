Есть ли угроза блокады границы с Венгрией: что говорят в ГПСУ

Венгерские перевозчики собираются начать демонстрации на границе с Украиной 11 декабря около 11:00.

Венгерские перевозчики в понедельник, 11 декабря, планируют начать акцию протеста на границе с Украиной, в то же время они пообещали не блокировать движение для грузовиков.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Как и на границе со Словакией, это направление также интенсивно для пересечения границы грузовиков. По состоянию на утро это около тысячи грузовых транспортных средств, ожидающих пересечение границы, но интенсивность движения происходит. Со стороны Венгрии они сообщили, что 11 декабря около 11: 00 может начаться демонстрация на этом направлении, но отмечали, что вроде бы не будет блокироваться для движения грузовиков", — рассказал он.

Напомним, поляки не пропускают военные и гуманитарные грузы длительное время. Водители из Украины рассказали о блокаде границы.

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