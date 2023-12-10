У россиян есть план "Б": эксперт о непрерывных штурмах Авдеевки

ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку, считает эксперт.
Российская армия готовит третий штурм Авдеевки и постарается оккупировать ее до Нового года. В то же время, офицеры ВС РФ не очень верят в победу.
Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.
Коваленко отметил некоторые особенности в решениях российского командования. Эти особенности могут свидетельствовать о том, что ВС РФ готовится к наступлению на новых участках фронта севернее и южнее Авдеевки. Главная цель подобных действий — в дедлайн показать Кремлю хотя бы какую-то победу.
Коваленко также уточнил, что российское командование начало по-разному использовать подразделения регулярной армии и Первого армейского корпуса (1 АК), сформированного из населения "ДНР". Военные 1 АК продолжают бросать в пехотные атаки без поддержки техники на северном и южном флангах вокруг Авдеевки. В то же время, регулярные войска используют точечно, например, под Степным. Вместо них их усиленно перегруппируют, наполняют новыми боевыми единицами.
"Это может свидетельствовать о том, что в скором времени можно ожидать третью волну атак на Авдеевку", — объяснил обозреватель.
Описывая эту волну, употребил слово "мощная" и указал возможные даты — ближайшие две недели, до конца декабря.
"Однако российские командиры не уверены, что захватят Авдеевку. Поэтому подготовили "план Б": решили параллельно атаковать по всем направлениям: Купянск, Лиман, Бахмут, Марьинку, Угледар. Вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование ВС РФ избрало вариант рассредоточения и расходования ресурса везде, где они видят перспективу, что-то урвать", — добавил он.
Ранее Владислав Селезнев сообщил, что под Авдеевкой оккупационная армия РФ сосредоточила множество личного состава и бронетехники. Дальнейший ход событий будет определяться ресурсами и возможностями сторон.
Российская армия начала массированный штурм Авдеевки в начале октября. Захват всей Донецкой области – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчиненными Владимир Путин.
С середины ноября военные эксперты отмечают незначительные успехи россиян на этом направлении, но ценой огромных потерь.
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