У росіян є план "Б": експерт про безперервні штурми Авдіївки

Російська армія готує третій штурм Авдіївки і намагатиметься окупувати її до Нового року. Водночас офіцери ЗС РФ не дуже вірять у перемогу.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

Коваленко зауважив деякі особливості у рішеннях російського командування. Ці особливості можуть свідчити про те, що ЗС РФ готується до наступу на нових ділянках фронту північніше та південніше Авдіївки. Головна мета подібних дій — до дедлайну показати Кремлю хоча б якусь перемогу.

Коваленко також уточнив, що російське командування почало по-різному використовувати підрозділи регулярної армії та Першого армійського корпусу (1 АК), сформованого з населення "ДНР". Військових 1 АК продовжують кидати в піхотні атаки без підтримки техніки на північному та південному флангах навколо Авдіївки. Водночас регулярні війська використовують точково, наприклад, під Степовим. Натомість їх посилено перегруповують, наповнюють новими бойовими одиницями.

"Це може свідчити про те, що незабаром можна очікувати третьої хвилі атак на Авдіївку", -пояснив оглядач.

Описуючи цю хвилю, вжив слово "потужна" і вказав можливі дати — найближчі два тижні, до кінця грудня.

"Однак російські командири не впевнені, що захоплять Авдіївку. Тому підготували "план Б": вирішили паралельно атакувати на усіх напрямках: Куп'янськ, Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Вугледар. Замість економії сил, у зв'язку з високими втратами в районі Авдіївки, командування ЗС РФ обрало варіант розосередження та витрати ресурсу скрізь, де вони бачать перспективу, щось урвати", - додав він.

Раніше Владислав Селезньов повідомив, що під Авдіївкою окупаційна армія РФ зосередила величезну кількість особового складу та бронетехніки. Подальший перебіг подій визначатиметься ресурсами і можливостями сторін.

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.

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