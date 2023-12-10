Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

Тривога охопила всю країну

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 10 грудня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога. 

Повідомляється, що злетів Міг-31к, що є потенційним носієм "Кинджалів".

Не залишайте укриттів до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає вдвічі.

Читайте, що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3559
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація