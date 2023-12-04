"Маніакальний підхід": експерт описав стратегію Герасимова у війні

Командувач російського Генштабу діє зараз, як "радянський м'ясник" Жуков.

В основі теперішньої воєнної стратегії начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова лягли принципи "наступ за будь-яку ціну" чи "ні кроку назад!".

Таку думку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив у Мережі.

Коваленко порівняв дії Герасимова зі стратегією маршала СРСР Георгія Жукова, який досягав перемог на фронті виключно, завалюючи противника тілами радянських військових.

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"Ні кроку назад!" або "Наступ будь-якою ціною!" Очевидно, що саме ці два принципи лягли в нинішню стратегію валерія герасимова в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим", – зазначив оглядач.

Він додав, що "радянський м'ясник" не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам.

"Валерій герасимов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти на себе. Наша мета – обіграти російських маніяків у їхній "грі на забій", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни порівняли дії Герасимова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вказавши, що перший робить ті ж помилки та кидає своїх солдатів у "м’ясні штурми", а другий робить висновки з попереднього досвіду.

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