"Маниакальный подход": эксперт описал стратегию Герасимова в войне

В основе нынешней военной стратегии начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова легли принципы "наступление любой ценой" или "ни шагу назад!".

Такое мнение военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал в Сети.

Коваленко сравнил действия Герасимова со стратегией маршала СССР Георгия Жукова, достигавшего побед на фронте исключительно, заваливая противника телами советских военных.

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"Ни шагу назад!" или "Наступление любой ценой!" Очевидно, что именно эти два принципа легли в нынешнюю стратегию валерия герасимова в Украине и практически полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий генералом Жуковым", – отметил обозреватель.

Он добавил, что "советский мясник" не ценил человеческие жизни и достигал целей благодаря этим двум принципам.

"валерий герасимов, похоже, обеспокоен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить на себя. Наша цель – обыграть российских маньяков в их "игре на убой", – резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сравнили действия Герасимова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав, что первый совершает те же ошибки и бросает своих солдат в "мясные штурмы", а второй делает выводы из предыдущего опыта.

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