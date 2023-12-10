Как прошла ночь в Украине: где раздавались взрывы

В двух регионах есть жертвы.

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций.

Кировоградщина: вчера вечером на территории области сбили дрон. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Черниговщина: за сутки — 3 обстрела (45 взрывов). Враг стрелял из минометов и АГС по Корюковскому району. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 135 взрывов.

Середино-Будская громада: в результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 частных жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам области.

По территории Железнодорожного, Роботиного, Левадного, Белогорья, Полтавки, Щербаков, Приютного, Малиновки, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 70 артударов.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом и автомобиль. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: ночью оккупанты ударили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию.Атакуемую территорию обследуют. Без жертв.

Вчера днем враг ударил по Никополю. Атаковал город двумя дронами-камикадзе.

Поврежден инфраструктурный объект, складское здание и пятиэтажка. Погибших и пострадавших нет.

Вечером громко было в Криворожском районе. Силы ПВО сбили ракету. В результате падения ее обломков есть повреждения на одном из предприятий.

Харьковщина: артиллерийские и минометные удары получили населенные пункты Терновая, Старица и Бочково Чугуевского района, а также город Купянск, пгт Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района. Ночью в результате обстрела с. Большой Бурлук в Купянском районе полностью разрушено общежитие лицея, 2-этажное жилое здание. Продолжаются разборы завалов, среди гражданских пострадавших нет.

В результате обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение.

В результате вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил обломочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Повреждены частный дом, забор, хозяйственные постройки.

В результате вражеского обстрела г. Купянск повреждены как минимум 5 частных домов, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Всего по области в сутки: 2 погибших, 2 раненых.

Луганщина: Невское вчера подверглось очередным обстрелам со стороны россиян. Также они из минометов и артиллерии ударили по Белогоровке. Штурмовать враг пытался в районе Новоселовского.

За сутки противник совершил 122 обстрела (514 снарядов).

Донетчина: всего обстрелов по линии столкновения – 960. По населенным пунктам области россияне совершили 6 обстрелов. Вид вооружения – артиллерия, РСЗО "Град".

Николаевщина: вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории, также удары по реактивным системам залпового огня по побережью г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера под артиллерийским огнем было с. Солончаки Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 71 обстрел (264 снаряда), из них по г. Херсон — 7 обстрелов (19 снарядов).

Враг ударил по Бериславу из беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще одна – получила ранение.

В результате обстрелов Херсона пострадали 58 и 61-летняя женщины и 30-летний мужчина

За сутки по области: один человек погиб, еще 4 получили ранения.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки Россия пыталась нанести удар по Украине, выпустив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

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