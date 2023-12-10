Як минула ніч в Україні: де лунали вибухи

У двох регіонах є жертви.

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Кіровоградщина: вчора ввечері на території області збили дрон. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (45 вибухів). Ворог стріляв із мінометів та АГС по Корюківському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 135 вибухів.

Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область: минулої доби росіяни завдали 78 ударів по 20 населених пунктах області.

По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію.

Атаковану територію обстежують. Без жертв.

Вчора вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе.

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає.

Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння її уламків є пошкодження на одному з підприємств.

Харківщина: артилерійських та мінометних ударів зазнали населені пункти Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, а також місто Куп'янськ, смт Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Вночі внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано повністю гуртожиток ліцею, 2-поверхова житлова будівля. Тривають розбори завалів, серед цивільних постраждалих немає.

В результаті обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння.

Внаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.

Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп’янськ пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих.

Всього по області за добу: 2 загиблих, 2 поранених.

Луганщина: Невське вчора зазнало чергових обстрілів з боку росіян. Також вони з мінометів та артилерії вдарили по Білогорівці. Штурмувати ворог намагався в районі Новоселівського.

За добу противник здійснив 122 обстріли (514 снарядів).

Донеччина: всього обстрілів по лінії зіткнення – 960. По населеним пунктам області росіяни здійснили 6 обстрілів. Вид озброєння – артилерія, РСЗВ "Град".

Миколаївщина: вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії, також удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл (264 снаряди), з них по м. Херсон — 7 обстрілів (19 снарядів).

Ворог вдарив по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення.

Внаслідок обстрілів Херсону постраждали 58 та 61-річна жінки та 30-річний чоловік

За добу по області: одна людина загинула, ще 4 дістали поранення.

Раніше стало відомо, що протягом минулої доби Росія намагалася завдати удару по Україні, випустивши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

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