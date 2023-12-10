"2024 року настане наш момент істини": генерал Маломуж про війну в Україні

Навесні 2024 року ситуація на фронті може кардинально змінитися на користь ЗСУ.

Про це в інтерв'ю виданню OBOZ.UA повідомив генерал в запасі Микола Маломуж.

"Думаю, навесні ми отримаємо в повному обсязі і ATACMS, і F-16, та інші засоби, які обговорювалися на всіх "Рамштайнах" і зараз обговорюються на неофіційному рівні. Зокрема, що закуповується, що вироблятиметься у тій самій Німеччині. Наразі формується нова виробнича лінійка для ЗСУ, а це нові можливості для наступу та проведення потужних операцій", - сказав він.

З його слів, наразі потрібні альтернативні формати. Найголовніші удари – це удари з тилу, з флангів, у глибоких тилах Силами спецоперацій. Вони мають діяти не на фронті, не на полі бою, а в тилах в момент стратегічних ударів.

"Наприклад, зараз щодня ми знищуємо в бою понад тисячу окупантів і ще стільки ж виводимо з ладу, за місяць це понад 60 тисяч, тобто близько десяти бригад. Це потужний підрив навіть для численної російської армії", - додав він.

"Думаю, 2024 року має настати наш момент істини. Тому що це для України є критично важливим. Не тільки для людей, які чекають на перемогу, а й для того, щоб не дати Росії затягнути цей процес надовго, зміцнюючи свої позиції, нарощуючи ресурси", - уточнив Маломуж.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Роман Світан раніше заявив, що у Збройних сил України є можливість знищити російську армію на території України і вийти на українсько-російський кордон до осені 2024 року.

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