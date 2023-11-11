Коли закінчиться війна в Україні: прогноз полковника ЗСУ

У Збройних сил України є можливість знищити російську армію на території України і вийти на українсько-російський кордон до осені 2024 року, але цим війна не закінчиться.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, Україна переможе Росію наступного року, якщо гаранти безпеки за Будапештським меморандумом поставлять необхідне озброєння.

“Протистояння з Росією не закінчиться. Ми звільнимо територію, розіб’ємо російську армію, яка до нас зайшла. Але бойові дії на кордоні триватимуть ще мінімум років 10, поки російська імперія буде існувати і розвалюватися. Тому що розвал почнеться з Кавказу, скоріше за все. Ну а далі піде до Якутії. Тому нам доведеться тримати армію вздовж лінії кордону, яка буде лінією фронту і “купірувати” прикордонні сутички”, — розповів Роман Світан.

Тому не можна сказати, що війна повністю закінчиться. Роман Світан вважає, що вона буде в набагато меншій формі, приблизно в такому режимі, як була вісім років окупації Донбасу та Криму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що потрібно для завершення гарячої стадії війни в Україні.

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