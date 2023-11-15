Розкрадання мільйонів Міноборони: підозрюваного затримали у Греції

Компетентні органи Греції затримали в Афінах 13 листопада громадянина України, підозрюваного у незаконному заволодінні 43 млн грн бюджетних коштів.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 15 листопада.

За версією слідства, українець у змові з іншими особами заволодів коштами, які ТзОВ отримало як попередню оплату за укладеними з Міноборони договорами на закупівлю товарів військового призначення.

Потім згадані гроші були перераховані на рахунки ФОПів за нібито виконання робіт та надання послуг.

Зазначається, що вказаний злочин був скоєний у період від 2 березня до 10 травня 2022 року. Підозрюваний тоді перебував на посаді директора компанії. У липні 2022 року чоловікові повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою.

У листопаді 2023 року прокурори Офісу генпрокурора скерували до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт підозрюваного. Окрім того, в межах співпраці з Інтерполом був скерований запит на публікацію Червоного оповіщення. В результаті підозрюваного затримали та застосували до нього тимчасовий арешт рішенням Апеляційного суду Афін.

Зараз готуються усі необхідні документи для запиту про видавання підозрюваного українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

До слова, раніше в листопаді в СБУ повідомили про зтбрані докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова (обіймав посаду від 2021 до 2023 року). Його підозрюють у розтраті держкоштів на майже 1 млрд грн.

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