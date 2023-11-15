Хищение миллионов Минобороны: подозреваемый был задержан в Греции

Компетентные органы Греции задержали в Афинах 13 ноября гражданина Украины, подозреваемого в незаконном завладении 43 млн грн бюджетных средств.

Об этом Офис генпрокурора сообщил 15 ноября.

По версии следствия, украинец в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые ООО получило как предварительную оплату по заключенным с Минобороны договорам на закупку товаров военного назначения.

Затем упомянутые деньги были перечислены на счета ФЛП за якобы выполнение работ и оказание услуг.

Отмечается, что указанное преступление было совершено в период с 2 марта по 10 мая 2022 года. Подозреваемый тогда занимал должность директора компании. В июле 2022 года мужчине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

В ноябре 2023 года прокуроры Офиса генпрокурора направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест подозреваемого. Кроме того, в рамках сотрудничества с Интерполом был отправлен запрос на публикацию Красного оповещения. В результате подозреваемый был задержан и к нему применили временный арест решением Апелляционного суда Афин.

Сейчас готовятся все необходимые документы для запроса о выдаче подозреваемого украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

К слову, ранее в ноябре в СБУ сообщили о собранных доказательствах преступной деятельности экс-замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова (занимал должность с 2021 до 2023 года). Его подозревают в растрате госсредств почти на 1 млрд грн.

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