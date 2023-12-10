ЗСУ просунулися на одному з напрямків - ISW (мапа)

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. "Воєнкор" з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.

За даними аналітиків, українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області на тлі спроб Росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська намагаються просунутися на схід від Кринок і зміцнюють оборону на південний захід від Олешок, поблизу Підлісного, а також біля Кардашинки.

Нагадаємо:

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готується до нових наступальних операцій.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що у Росії точно вистачить грошей та сил, щоб продовжувати війну довгий час, але це буде залежати від відрізка фронту.

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