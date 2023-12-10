Як зміниться погода сьогодні, 10 грудня

Сьогодні, 10 грудня, в Україні прогнозують хмарну погоду.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У східних, північно-східних та Дніпропетровській областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. У Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий дощ.

На крайньому заході країни буде невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря близько 0℃, на півдні країни 0... +5℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно, без істотних опадів. Вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області від -3℃ до +2℃, у Києві близько 0℃.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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