Как изменится погода сегодня, 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях ожидается небольшой снег, мокрый снег и дождь, местами гололедица. В Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой дождь.

На крайнем западе страны будет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Утром на Правобережье местами туман. На дорогах страны, кроме крайнего юга, кое-где гололедица.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха около 0℃, на юге страны 0...+5℃.

На Киевщине и столице будет облачно, без существенных осадков. Утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области от -3℃ до +2℃, в Киеве около 0℃.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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