Что в 20, что в 40: шесть стрижек, которые подходят в любом возрасте

Есть прически, которые молодят, а есть наоборот прибавляющие возраст. Но существует еще и третий вариант: стрижки, идущие и двадцатилетним, и после 40 лет.

Каскад

Среди серебриты эта прическа одна из самых популярных. Главное ее отличие состоит в том, что такая стрижка является универсальной и абсолютно нейтральной, то есть она подойдет для всех возрастов и прекрасно сочетается с разными стилями. Слои волос разной длины помогают приятно освежить образ и придают образу неуловимую "изюминку".

Меган Фокс и Дженнифер Лопес / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, ранее мы рассказывали о модной "кошачьей" покраске.

Попробуйте такую стрижку как с челкой, так и без нее, ведь она будет выглядеть идеально в обоих вариантах. Здесь все зависит от личного вкуса и особенностей прически, которая была у вас до этого.

Прямой срез к ключицам

Ключицы считаются одной из самых эротических зон женского тела независимо от возраста. Поэтому ее следует выделить, чтобы привлечь внимание окружающих. Выбирая такую стрижку, вы можете остановиться на удлиняющей лице форме или сделать абсолютно прямую линию. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей, в частности угла скул.

Роузи Гантингтон-Уайтли и Кэти Перри / Фото: Фото из открытых источников

Иногда стилисты советуют добавить наслоение, учитывая густоту волос. Такую стрижку можно легко обыграть, добавив к ней удлиненную на уровне скул челку. Также можно остановиться на классическом прямом варианте.

Боб

Стрижка, отличающаяся характерной градацией длины от мочки уха до середины шеи. Она является абсолютным вневременным фаворитом, который можно выбирать в любом возрасте. Боб будет прекрасно выглядеть как на вьющихся волосах, так и на тонких и прямых. И это его основное преимущество.

Лили Коллинз и Шарлиз Терон / Фото: Фото из открытых источников

А если вы хотите добавить свой образ яркости, попробуйте асимметричный боб, который имеет четкую градуировку и выраженную текстуру.

Пикси

Этот вариант стрижки считается исковым, но нужно обратить внимание на один нюанс – длина волоса по всей поверхности головы должна быть одинакова.

Эмма Уотсон и Энн Гетевей / Фото: Фото из открытых источников

Главный плюс прически пикси в том, что она легко укладывается и придает образу нежности и романтичности.

Каре

Молодящие стрижки трудно представить без каре. Выглядит оно хорошо как на среднюю, так и на короткую длину, при чем вы можете подворачивать кончики волос наружу или внутрь.

Гейли Бибер и Сандра Буллок / Фото: Фото из открытых источников

Можно добавить и челку, которая может быть асимметричной или прямой. Здесь все зависит от формы лица и вашего желания. Вариации с пробором также приветствуются: косая или прямая.

Гарсон

Главное отличие этой стрижки заключается в челке, которая может быть как длинной, так и короткой, и в ультракороткой длине.

Дженнифер Лоренс и Мишель Уильямс / Фото: Фото из открытых источников

Образ во многом зависит именно от челки, потому что он поможет сделать образ моложе. Поэтому эту прическу выбирает так много звезд, которые каждый день появляются на публике.

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