Що в 20, що в 40: шість стрижок, які личать в будь-якому віці

Є зачіски, які молодять, а є такі, що навпаки додають віку. Але існує ще й третій варіант: стрижки, які йдуть і двадцятилітнім, і після 40 років.

Каскад

Серед серебріті ця зачіска одна з найпопулярніших. Головна її відмінність полягає у тому, що така стрижка є універсальною та абсолютно нейтральною, тобто вона підійде для будь-якого віку і чудово поєднується з різними стилями. Шари волосся різної довжини допомагають приємно освіжити образ і надають образу невловиму "родзинку".

Меган Фокс та Дженіфер Лопес / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне "котяче" фарбування.

Спробуйте таку стрижку як з чубчиком, так і без нього, адже вона буде мати ідеальний вигляд в обох варіантах. Тут все залежить від особистого смаку та особливостей зачіски, яка була у вас до цього.

Прямий зріз до ключиць

Ключиці вважаються однією з найеротичніших зон жіночого тіла незалежно від віку. Тому її варто виділити, щоб привернути увагу оточуючих. Обираючи таку стрижку, ви можете зупинитися на формі, яка подовжує обличчя, або зробити абсолютно пряму лінію. Тут все залежить від індивідуальних особливостей, зокрема кута вилиць.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Кеті Перрі / Фото: Фото з відкритих джерел

Інколи стилісти радять додати нашарування, враховуючи густоту волосся. Таку стрижку можна легко обіграти, додавши до неї подовжений на рівні вилиць чубчик. Також можна зупинитися на класичному прямому варіанті.

Боб

Стрижка, яка відрізняється характерною градацією довжини від мочки вуха до середини шиї. Вона є абсолютним позачасовим фаворитом, який можна обирати в будь-якому віці. Боб буде чудово виглядати як на кучерявому волоссі, так і на тонкому та прямому. І це його основна перевага.

Лілі Коллінз та Шарліз Терон / Фото: Фото з відкритих джерел

А якщо ви бажаєте додати своєму образу яскравості, спробуйте асиметричний боб, який має чітке градуювання та виражену текстуру.

Піксі

Цей варіант стрижки вважається позавіковим, але потрібно звернути увагу на один нюанс — довжина волося по всій поверхні голови повинна бути однакова.

Емма Вотсон та Енн Гетевей / Фото: Фото з відкритих джерел

Головний плюс зачіски піксі в тому, що вона легко укладається і надає образу ніжності та романтичності.

Каре

Стрижки, які молодять, важко уявити без каре. Виглядає воно добре як на середню, так і на коротку довжину, при чому ви можете підвертати кінчики волосся назовні чи всередину.

Гейлі Бібер та Сандра Буллок / Фото: Фото з відкритих джерел

Можна додати і чубчик, який може бути асиметричним чи прямим. Тут все залежить від форми обличчя та вашого бажання. Варіації з проділом також вітаються: косий чи прямий.

Гарсон

Головна відмінність цієї стрижки полягає у чубчику, який може бути як довгим, так і коротким, та в ультракороткій довжині.

Дженніфер Лоренс та Мішель Вільямс / Фото: Фото з відкритих джерел

Образ багато в чому залежить саме від чубчика, тому що він допоможе зробити образ молодшим. Тому цю зачіску вибирає так багато зірок, які щодня з'являються на публіці.

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