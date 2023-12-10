ВСУ продвинулись на одном из направлений – ISW (карта)

Контрнаступление продолжается.
Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на западе Запорожской области. В частности, ВСУ успешно контратаковали к западу от Роботино.
Об этом сообщил Институт изучения войны.
Украинские войска 9 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. "Военкор" из РФ заявил, что украинские силы успешно контратаковали к западу от Роботино.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к западу от Роботино и Вербового и вблизи Новопокровки.
По данным аналитиков, украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области на фоне попыток России отбросить украинские войска с позиций в Крынках.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пытаются продвинуться восточнее Кринок и укрепляют оборону юго-западнее Олешек, близи Подлесного, а также возле Кардашинки.
Напомним:
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовится к новым наступательным операциям.
Военный эксперт Роман Свитан заявил, что у России точно хватит денег и сил, чтобы продолжать войну долгое время, но это будет зависеть от отрезка фронта.
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