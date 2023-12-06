Страйк на українському кордоні: в уряді Польщі назвали вимогу для скасування акції

Польща вимагає скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників, заявляючи про "недобросовісну конкуренцію".

Про це сказав заступник міністр інфраструктури Польщі Рафал Вебер, передає PAP.

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"Ми очікуємо, що Європейська Комісія в рамках Спільного комітету, який має бути скликаний відповідно до ст. 7 Угоди Україна-ЄС про автомобільні перевезення, перегляне цю угоду (транспортний безвіс - ред.)", - заявив він.

Вебер звинуватив українських первізників у "недобпросовісній конкуренції, завойовують все більшу частку транспортного ринку, особливо в країнах, які межують з нею. За його словами, Польща представила достовірні дані ЄС, які свідчать про це.

"Зі 100 поїздок через польсько-український кордон 10 здійснюються польськими транспортними засобами, а 90 - українськими. До початку війни ці відносини були іншими. 35 поїздок здійснюється польським автотранспортом і 65 - українським. Тут ми маємо справу з недобросовісною конкуренцією. Тому потрібна реакція Єврокомісії", - розповів він.

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Міністр додав, що Польща шукатиме підтримки ЄС для відновлення дозволів на проїзд українських перевізників до ЄС.

"Ми не можемо приховати це під килим, ми не можемо сказати, що все добре. Ми не заперечуємо проти того, щоб і надалі підтримувати Україну, ми є лідером на цьому фронті, але ми не можемо допустити, щоб усі заходи допомоги були проведені за рахунок польських компаній, в даному випадку польських автоперевізників", - наголосив Вебер.

Нагадаємо, у Варшаві українські водії та волонтери проведуть мирну акцію біля Сейму через блокаду кордону.

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