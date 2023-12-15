Не любила пить воду: женщине удалили из почки более 300 камней – фото

Их размер был от 5 мм до 2 см.
20-летняя женщина из Тайваня недавно перенесла операцию по удалению не менее 300 мелких камней из правой почки.
Об этом пишет Oddity Central.
В начале декабря Сяо Юй была госпитализирована в больницу города Тайнань после того, как она пожаловалась на сильную боль в пояснице. У нее также была лихорадка, а анализ крови показал необычайно высокое количество лейкоцитов. Врачи назначили компьютерную томографию, которая показала, что правая почка Сяо наполнена жидкостями и камнями.
Ей назначили антибиотики, затем слили жидкость из почки и провели минимально инвазивную операцию.
В результате врачи извлекли более 300 камней размером от 5 мм до 2 см.
Хотя существует множество факторов, которые могут привести к образованию камней в почках, в конкретном случае пациентка вообще не любила пить воду, предпочитая сладкие чаи и соки. Это повлекло за собой хроническое обезвоживание — состояние, во время которого моча становится более концентрированной, а минералы в ней кристаллизуются, образуя камни.
Напомним, мужчина ошеломил своим рекордно низким пульсом. Он может побить мировой рекорд.
Читайте главные новости дня: