Не любила пить воду: женщине удалили из почки более 300 камней – фото

Их размер был от 5 мм до 2 см.

20-летняя женщина из Тайваня недавно перенесла операцию по удалению не менее 300 мелких камней из правой почки.

Об этом пишет Oddity Central.

В начале декабря Сяо Юй была госпитализирована в больницу города Тайнань после того, как она пожаловалась на сильную боль в пояснице. У нее также была лихорадка, а анализ крови показал необычайно высокое количество лейкоцитов. Врачи назначили компьютерную томографию, которая показала, что правая почка Сяо наполнена жидкостями и камнями.

Камни в почке 20-летней женщины / Фото: Chi Mei Hospital

Ей назначили антибиотики, затем слили жидкость из почки и провели минимально инвазивную операцию.

В результате врачи извлекли более 300 камней размером от 5 мм до 2 см.

Камни в почке 20-летней женщины / Фото: Chi Mei Hospital

Хотя существует множество факторов, которые могут привести к образованию камней в почках, в конкретном случае пациентка вообще не любила пить воду, предпочитая сладкие чаи и соки. Это повлекло за собой хроническое обезвоживание — состояние, во время которого моча становится более концентрированной, а минералы в ней кристаллизуются, образуя камни.

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