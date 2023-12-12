Будет ли война России с НАТО: что говорят эксперты и сам Альянс

Россия готовится к широкомасштабной войне против НАТО, но Североатлантический альянс в это не верит. Когда-то поверить в такое не могли и украинцы.

Что свидетельствует о намерениях Путина проглотить мир, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

НАТО под угрозой?

Мы как бы меняемся местами, вот только война нас никак не оставляет. Институт изучения войны трубит о том, что Россия готовится к широкомасштабной войне против НАТО, но там в это, похоже, не верят.

Действительно, в то, что Путин может пойти на кровавую войну и убивать мирное население, поверить сложно. Мы тоже не верили, даже когда об этом уже гудели все американские газеты и высокопоставленные должностные лица. Одним из первых тревожных звоночков тогда стала новая публикация Путина, о как он любит говорить: "историческое единство русских и украинцев". Его публичная риторика начала стремительно меняться, параллельно понемногу он наращивал силы вблизи украинских границ, бить тревогу начали американцы.

Об этом говорила и Эврил Гейнс – директор Национальной разведки США:

"В апреле-марте [2021] я видела, как это нарастало (усиление российских войск на границе с Украиной). Безусловно, был момент, когда я поняла, что это не просто наращивание сил для достижения дипломатического эффекта. Путин явно рассматривает военные действия на каком-то уровне. На тот момент единственной военной акцией, которая казалась вероятной, было гораздо меньшее вторжение".

Что говорили чиновники перед войной в Украине?

Дальше Гейнс признала, что поверить в это было просто невозможно. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже после начала вторжения вспоминал, как американцы пытались отказать Путина от вторжения.

“Частью мотивационного импульса для внесения предложения по саммиту в Женеве [в июне 2021 года] была попытка создать альтернативный путь, предусматривающий деэскалацию России вокруг Украины. Попытка внести определенную стабильность в отношения с Россией и стабильность в более широкой ситуации в Украине. Когда президент Байден встретился с президентом Путиным в Женеве, очевидно, главной темой вокруг этого визита были кибернетические атаки, но здоровое количество дискуссий за закрытыми дверями касалось Украины”, – говорил Салливан.

Комментарии ЦРУ

Остановить кремлевского диктатора пыталось и ЦРУ. Директор Уильям Бернс даже признался, почему Путин избрал для нападения именно февраль 2022 года.

"Тактично Путин считал зиму 2021-2022 годов благоприятным временем — он сказал об этом, когда я с ним разговаривал. Он думал, что европейцы отвлеклись, и достаточно скептически относился к нашей реакции. Но он ошибался во всех этих предположениях, глубоко ошибался. Потом по дороге самолетом позвонил президенту Зеленскому по просьбе президента Байдена, чтобы просто описать разговор с Путиным. Он очень внимательно слушал. Думаю, он был достаточно трезв", — вспоминал Бернс.

Тревожные знаки

К слову, начиная с 27 декабря перед войной, самолеты-разведчики США регулярно летали над Украиной, чтобы перехватить переговоры российских военных. Также применялись самолеты-разведчики Е-8, регистрирующие передвижение наземных сил Российской Федерации.

Версий было масса: то Путин стягивает все больше и больше войск, то наоборот какую-то часть уносит. Но говорят, что на начало наступления влияла и погода. А теперь вспомните, как в зарубежных газетах были просто красные заголовки даже с конкретными датами нападения. Одна из них – 22 февраля, до этого еще были разные предположения, что украинцы уже в это действительно не верили. Но все же этот день настал.

Этого вы могли не знать

А прежде чем россияне запустили первую ракету по гражданскому населению, на минутку вернемся к интересной статье британской The Independent. Авторы выпустили статью в 2021 году, и оптимизма там было очень мало.

Одна из причин такой не слишком оптимистичной ситуации – неопределенность относительно того, насколько решительным будет ответ Запада на возможное вторжение. В издании всерьез были обеспокоены, что все Европейские страны покинут Украину один на один с Путиным.

"Надеяться на помощь от Европы Украине тоже не стоит. Например, Германия открыто заявила, что не будет воевать за Украину, хотя Великобритания и некоторые другие страны готовы отправить военных советников и оружие как сдерживающую силу", — говорилось в статье.

Почему Россия так уверена в себе?

Тогда издание высказало еще одно не слишком веселое мнение, мол, если так произойдет – то у России может возникнуть справедливый вопрос – если Запад не собирается воевать за Украину, будет ли он воевать за страны Балтии, Польшу или Финляндию? И потом спросил такое.

"Кто будет следующим после Украины?"

И все же здесь издание прогадал, мир активно стал на сторону правды и начал помогать Украине, но заметно, что со временем помощи становится все меньше и меньше. На лицо – нехватка даже техники, обещанная же доехала не вся. Конгресс США никак не может договориться о бюджете в поддержку Украины. Параллельно с этим появляются снова эти самые "тревожные колокольчики". Об этом НАТО предупреждает Институт изучения войны.

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Аналитики назвали основные признаки этого: это, в частности, выделение Россией дорогих военно-морских ресурсов в районы за пределами Украины и Восточной Европы. В последнее время Путин регулярно подчеркивает, что РФ является морским государством в Тихом океане и акцентирует внимание на стратегическом интересе России в Арктике.

А еще Россия продолжает мобилизовать все больше и больше людей в армию, только к концу этого года хотят пополнить ряды почти на 200 тысяч новобранцев. А вот потенциал на самом деле все и так это понимают, куда больше. Параллельно же Кремль прилагает все усилия по постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы и может решить сосредоточить эти усилия на морских производителях.

Тем временем российский военно-промышленный комплекс работает в три смены и может восстановить свои войска в ближайшие три года. Об этом в интервью польскому изданию заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Он также ответил на вопрос, согласен ли с утверждением Немецкого совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО, а у них есть от пяти до девяти лет на подготовку к началу агрессии.

"К сожалению, да. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями. Однако, по-моему, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации", – сказал Яцек Севера.

НАТО готовится

Вот и лидеры стран Балтии постепенно начинают готовиться к нападению, хотя утверждают, что непосредственной военной угрозы для них пока нет. Однако и Латвия, и Литва, и Эстония присоединились к призывам запустить четвертую статью договора НАТО о начале консультаций в условиях "угрозы целостности и безопасности".

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В последний раз страны Восточной Европы говорили о запуске четвертой статьи осенью, на пике миграционного кризиса. Однако тогда Польша воздержалась от конкретных действий. В этот раз за запуск четвертой статьи выступили страны Балтии, Польша, Словакия, Чехия, Румыния и Болгария. При этом балтийские политики и представители вооруженных сил утверждают, что прямой военной угрозы в регионе пока нет. Об этом заявил и министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

А вот в интервью BBC депутат латвийского парламента Айнар Латковскис сказал несколько другое:

"Ситуация в любой момент может измениться. Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед — страна-агрессор, которая напала на другую страну, и эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но расположена рядом".

Путин не остановится?

Миру давно пора осознать, что Путин внезапно оружие не сложит, потому что такие как он крови не напивается никогда. А вот умирать за свободу начнут европейские дети. Об этом неоднократно заявлял и Зеленский, как в своих ежедневных видео, так и на публичных выступлениях и в зарубежных СМИ.

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НОВАЯ ВОЙНА?! НАТО не верит в нападение России! Когда-то украинцы тоже не верили…