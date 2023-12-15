Чи захоплять росіяни Мар’їнку: британська розвідка оцінила шанси (мапа)

На сьогодні ворог ще більше скоротив невеликі контрольовані ЗСУ ділянки території в межах міста.

Російські окупанти мають за мету захопити Мар'їнку Донецької області для подальшого свого просування на захід у напрямку Курахового. Однак прорив ворога дуже малоймовірний.

Таку оцінку дає британська розвідка у повідомленні 15 грудня.

Наразі за контроль над зруйнованою Мар’їнкою та прилеглими районами тривають важкі бої. Ймовірно, російські окупанти ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими військами ділянки території, що залишилися в межах міста.

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За оцінками розвідки, одна з оперативних цілей загарбників у цьому районі –забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування ворога на захід у напрямку Курахового.

"Незважаючи на поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним", – вказано в заяві британського Міноборони.

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Мар'їнка на мапі Deep State 14 грудня 2023 року

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вкотре заявили, що начебто захопили Мар’їнку, однак український генерал Олександр Тарнавський повідомив, що це неправда. Бійці ЗСУ міцно тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У них дорога в один кінець! Бійці в Мар'їнці показали, як штурмують росіяни

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