Чия Мар'їнка?: генерал Тарнавський про ситуацію в місті-"привиді"

За його словами, в районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій.

Українські захисники міцно тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Інформацію про відступ з Мар'їнки не відповідає дійсності.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки – відбито 11 атак", – зазначив Тарнавський.

За його словами, в районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій. Ворог продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста, але оборона Мар'їнки триває, наголосив генерал.

Нагадаємо, росіяни вкотре заявили, що "взяли" Мар'їнку. Кореспондент ТСН побував там і пересвідчився, що це - неправда.

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