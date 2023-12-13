Чья Марьинка?: генерал Тарнавский о ситуации в городе-"призраке"

По его словам, в районе Марьинки россияне накапливают силы для дальнейших штурмовых действий.
Украинские защитники крепко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях. Информация об отступлении с Марьинки не соответствует действительности.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в Telegram.
"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки — отражено 11 атак", — отметил Тарнавский.
По его словам, в районе Марьинки россияне накапливают силы для дальнейших штурмовых действий. Враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города, но оборона Марьинки продолжается, подчеркнул генерал.
Напомним, россияне в очередной раз заявили, что "взяли" Марьинку. Корреспондент ТСН побывал там и убедился, что это – неправда.
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