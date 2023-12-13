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Чья Марьинка?: генерал Тарнавский о ситуации в городе-"призраке"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Чья Марьинка?: генерал Тарнавский о ситуации в городе-"призраке"

Руины Марьинки/Фото иллюстративное / Фото: Константин и Власть Либеровы

По его словам, в районе Марьинки россияне накапливают силы для дальнейших штурмовых действий.

Украинские защитники крепко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях. Информация об отступлении с Марьинки не соответствует действительности.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки — отражено 11 атак", — отметил Тарнавский.

По его словам, в районе Марьинки россияне накапливают силы для дальнейших штурмовых действий. Враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города, но оборона Марьинки продолжается, подчеркнул генерал.

Напомним, россияне в очередной раз заявили, что "взяли" Марьинку. Корреспондент ТСН побывал там и убедился, что это – неправда.

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Дата публикации
Просмотры
336
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