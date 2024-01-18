Канада призвала США ускорить передачу Украине ПВО NASAMS

Система ПВО NASAMS была оплачена в прошлом марте, но до сих пор не отправлена.

Канада официально обратилась к власти Соединенных Штатов с просьбой ускорить передачу Украине систему ПВО NASAMS, которая была оплачена год назад.

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Об этом пишет издание The Globe and Mail.

В материале указывается, что представители Канады заявили, что NASAMS было оплачено в прошлом марта и что ее отправка задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу, о чем до сих пор идут переговоры.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс", — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине впервые применили "гибридную" систему ПВО FrankenSAM.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ экспериментирует с атаками, но безуспешно пытается пробить ПВО Украины.

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