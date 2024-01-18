Был ли шанс удержать Мелитополь в начале вторжения: ответ мэра

Мэр считает, что надо было взрывать мосты в город, но у местных властей нечем было это сделать.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, был ли шанс удержать город в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Был ли шанс выстоять. Вы знаете, обратным умом все мы немного умнее и анализируя сейчас, что бы я сделал иначе 24 февраля, то конечно мы бы многое сделали иначе. Например, мы бы направили абсолютно все силы, средства, коммунальную технику, строительную технику на строительство фортификаций, на разрушение логистических путей врага", – говорит Федоров.

По его словам, тогда этого не делали, потому что, по его мнению, "все это руководство должно было взять на себя военные и командовать в этом направлении".

При этом Федоров рассказал, что в первый день в городе собрали территориальную оборону (около 450 человек), которая приняла первое сражение с россиянами в 5 километрах от Мелитополя и смогла уничтожить несколько единиц их техники.

Также мэр считает, что нужно было взрывать мосты в город, но у местных властей было нечем это сделать.

"Взорвать нам было нечем их, но точно должны были их разрушать, однако на тот момент мы этого не сделали", – подытожил он.

Ранее Иван Федоров рассказал, куда девались силовики, армия и какие настроения были у горожан в первый день вторжения РФ.

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