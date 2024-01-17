Есть ли возможность высадки десанта РФ в Крынках: мнение эксперта

Появилась информация о планах окупантов высадить мощный десант в Херсонской области, чтобы атаковать плацдарм ВСУ в Крынках. Впрочем, провести такую операцию невозможно без обеспечения свободного полета вертолетов и самолетов. Для этого нужно уничтожить мощную ПВО Украины в этом районе, а россиянам пока не удается сделать это.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал военный обозреватель и эксперт Игорь Козий.

По словам Козия, ВСУ имеет хороший опыт борьбы с десантом врага в Гостомеле, Василькове и других районах, где он предпринимал попытки высадки группировок. Однако раскрытие подобных планов по высадке призвано заставить украинцев максимально задействовать радиолокационные станции, что позволит оккупантам их выявить и нанести удары.

"А еще таким образом агрессор хочет отвлечь внимание командования ВСУ от другого направления, на котором хочет нанести удары – это классический прием введения противника в заблуждение для распыления его сил", – подытожил он.

Напомним, армия РФ продолжает штурмовать позиции ВСУ возле Кринок. Однако наши воины удерживают их.

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