Словакия разрешила экспорт оружия в Украину — Politico

Изменения закона предусматривают изменения порядка лицензирования экспорта оружия. До этого за это формально отвечало Министерство экономики Словакии, теперь этим будет заниматься только Министерство обороны.

Парламент Словакии большинством голосов поддержал поправку, предоставляющую Минобороны полномочия утверждать экспорт оружия.

Об этом сообщает Politico.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова наложила вето на этот законопроект, объяснив это тем, что у Министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия для международной репутации и безопасности Словакии.

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 г. повлияло также и на оборонный сектор Словакии, особенно на производителя боеприпасов ZVS Holding, одним из владельцев которого является Минобороны страны.

"За первые семь месяцев 2023 года ZVS Holding получила 44 миллиона евро доходов по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год, что в значительной степени связано с российской агрессией в Украине", — говорится на сайте DMD Group.

По словам эксминистра обороны Словакии Ярослава Надя, почти 100% производства боеприпасов ZVS Holding на следующие два-три года уже продано в Украину.

Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что Россия должна получить "гарантию безопасности", а Украина не может на полноценное контрнаступление. По его словам, Запад неверно оценил применение российской военной силы "как возможность поставить Россию на колени".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.