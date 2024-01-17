Словаччина дозволила експорт зброї до України — Politico

Зміни до закону передбачають зміни порядку ліцензування експорту зброї. До цього за це формально відповідало Міністерство економіки Словаччини, тепер цим займатиметься лише Міністерство оборони.

Парламент Словаччини більшістю голосів підтримав поправку, що надає Міноборони повноваження затверджувати експорт зброї.

Про це повідомляє Politico.

Раніше президент Словаччини Зузана Чапутова наклала вето на цей законопроєкт, пояснивши це тим, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації і безпеки Словаччини.

Повномасштабне вторгнення РФ в лютому 2022 року вплинуло також і на оборонний сектор Словаччини, особливо на виробника боєприпасів ZVS Holding, одним із власників якого є Міноборони країни.

"За перші сім місяців 2023 року ZVS Holding отримала 44 мільйони євро доходів порівняно з 40 мільйонами євро за весь 2022 рік, що "значною мірою пов'язано з російською агресією в Україні", — йдеться на сайті DMD Group.

За словами ексміністра оборони Словаччини Ярослава Надя, майже 100% виробництва боєприпасів ZVS Holding на наступні два-три роки "вже продано в Україну".

Нагадаємо, проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше заявляв, що Росія має отримати "гарантії безпеки", а Україна неспроможна на повноцінний контрнаступ. За його словами, Захід невірно оцінив застосування російської військової сили "як можливість поставити Росію на коліна".

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