Кулеба озвучив дедлайн для схвалення допомоги від США

Міністр вказав на дуже шкідливі політичні наслідки, якщо Україну залишать без допомоги.

Крайнім терміном схвалення фінансової допомоги Україні від США є кінець січня. Більша затримка матиме негативні наслідки, зокрема, й на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі в панельній дискусії щодо змін глобального контексту на Світовому економічному форумі в Давосі.

Коментуючи затримку із виділенням Конгресом США додаткового фінансування для України сумою близько 61 млрд доларів, очільник МЗС наголосив, що схвалити це рішення слід до кінця цього місяця.

"Кінець січня. Це нам кажуть американські партнери. І всі інші з різних політичних спектрів", – сказав він.

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Міністр вказав на дуже шкідливі політичні наслідки, якщо Україну залишать без допомоги.

"З фінансової точки зору, звичайно, це дуже важливо, тому що дозволить нам продовжувати зміцнювати нашу армію. Це допоможе і нашій макрофінансовій стабільності. Але ця допомога також дуже важлива політично, бо дасть нам дуже чітке послання, що США залишаться з нами", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, надання допомоги України підтримує більшість у обох партіях Конгресу США, попри те, що дискусії з цього питання тривають.

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