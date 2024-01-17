Зеленський прокоментував “наркотичний” скандал із працівниками Bihus.Info

Українсбький президент вважає неприпустимим будь-який тиск на журналістів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info, внаслідок якого в Мережу злили відео, на якому працівники команди розслідувачів начебто вживали наркотичні речовини.
Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у середу, 17 січня.
“Щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини”, - пообіцяв український лідер.
При цьому Зеленський висловив і власне ставлення до інциденту.
“Будь-який тиск на журналістів неприпустимий”, - наголосив він.
Нагадаємо, у проєкті журналістських розслідувань Bihus.Info поскаржилися на стеження за своїми працівниками. У Службі безпеки України повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 359 (“Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”) КК України.
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