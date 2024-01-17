Taurus для України: у ВР пояснили, що відбулося із законопроєктом про постачання ракет

Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури.

Увечері 17 січня у Німеччині відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС, яка закликала федеральний уряд поставити Україні ракети Taurus. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив ситуацію тим, що законопроєкт було відхилено через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару.

Про це Єгор Чернєв повідомив ввечері 17 січня у Facebook.

"Щойно зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу з приводу новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Таурус. Все виявилося простіше", – повідомив Єгор Чернєв.

За його словами законопроєкт, за який проголосували 178 нардепів, а 485 виявилися "проти", був окремим документом частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.

"Законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару. План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", – пояснив Чернєв.

Він також додав, що, ймовірно, голосування за законопроєкт відбудеться до 22 лютого.

"Отже, підготовка до "штурму" офіса Шольца триває", – наголосив Чернєв.

Раніше очільник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц заклив канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які, на його думку, можуть зруйнувати Керченський міст.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц говорили щодо подальшої підтримки України в умовах повномасштабної війни проти РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.