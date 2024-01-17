Зеленский прокомментировал "наркотический" скандал с сотрудниками Bihus.Info

Украинский президент считает недопустимым любое давление на журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на незаконную слежку за журналистами проекта Bihus.Info, в результате которого в Сеть слили видео, на котором сотрудники команды расследователей якобы употребляли наркотические вещества.
Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в среду, 17 января.
“О ситуации с нашими журналистами. В частности, факт слежки за журналистами. Служба безопасности Украины приступила к расследованию и выяснит все обстоятельства”, — пообещал украинский лидер.
При этом Зеленский выразил и собственное отношение к инциденту.
"Любое давление на журналистов недопустимо", — подчеркнул он.
Напомним, в проекте журналистских расследований Bihus.Info пожаловались на слежку за своими сотрудниками. В Службе безопасности Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 359 ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации") УК Украины.
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