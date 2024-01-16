Допомога США Україні: Маркарова розповіла, чи будуть гроші

Маркарова зауважила, що Іран, Північна Корея, Росія, ХАМАС показують, що здатні швидко ухвалювати рішення. І закликала США і Європу робити так само.

Надання допомоги України підтримує більшість у обох партіях Конгресу США, попри те, що дискусії з цього питання тривають.

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова на відкритті "Українського дому" у Давосі.

Маркарова запевнила, що позитивні сигнали точно є – наприклад, не обговорюється чи допомагати Україні взагалі, чи ні. Просто обговорюється інші питання, які навіть не пов'язані з Україною, але вони йдуть одним пакетом.

"Ми маємо, як і раніше, дуже сильну двопартійну підтримку, незважаючи на ці дуже важкі обговорення, незважаючи на те, що дискусії тривають. Попри те що ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, обговорення триває і ми бачимо прогрес", – сказала дипломатка.

Вона закликала американських політиків пришвидшити ухвалення рішень та надати і зброю, і гроші, тому що це важливо для стійкості України.

"Тому що Іран, Північна Корея, Росія, ХАМАС показують, що здатні швидко ухвалювати рішення, допомагати один одному та здійснювати свої жахливі військові злочини. Тепер питання до демократичних країн: чи зможемо ми (ухвалювати швидкі рішення. – Ред.)?", – додала Маркарова.

Проблема з допомогою США Україні: що відомо

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

У Держдепі США запевнили, що Конгрес все ж виділить кошти на військові потреби України у 2024 році.

8 січня президент СЩА Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити понад 60 мільярдів доларів для України.