Помощь США Украине: Маркарова рассказала, будут ли деньги

Маркарова отметила, что Иран, Северная Корея, Россия, ХАМАС показывают, что способны быстро принимать решения. И призвала США и Европу поступать так же.

Оказание помощи Украине поддерживает большинство в обеих партиях Конгресса США, несмотря на то, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова на открытии "Украинского дома" в Давосе.

Маркарова заверила, что положительные сигналы точно есть – например, не обсуждается, помогать ли Украине вообще или нет. Просто обсуждается другие вопросы, даже не связанные с Украиной, но они идут одним пакетом.

"Мы имеем по-прежнему очень сильную двухпартийную поддержку, несмотря на эти очень трудные обсуждения, несмотря на то, что дискуссии продолжаются. Несмотря на то, что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи к Рождеству, обсуждение продолжается и мы видим прогресс", — сказала дипломат.

Она призвала американских политиков ускорить принятие решений и предоставить и оружие, и деньги, потому что это важно для устойчивости Украины.

"Потому что Иран, Северная Корея, Россия, ХАМАС показывают, что способны быстро принимать решения, помогать друг другу и совершать свои ужасные военные преступления. Теперь вопрос к демократическим странам: сможем ли мы (принимать быстрые решения. – Ред.)?", – добавила Маркарова.

Проблема с помощью США в Украине: что известно

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

В Госдепе США заверили, что Конгресс все же выделит средства на военные нужды Украины в 2024 году.

8 января президент СЩА Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить более 60 миллиардов долларов для Украины.