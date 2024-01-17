Кулеба озвучил дедлайн для одобрения помощи от США

Министр отметил очень вредные политические последствия, если Украину оставят без помощи.

Крайним сроком одобрения финансовой помощи Украине от США является конец января. Большая задержка будет иметь негативные последствия, в том числе и на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в панельной дискуссии по поводу изменений глобального контекста на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Комментируя задержку с выделением Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины в сумме около 61 млрд долларов, глава МИД подчеркнул, что одобрить это решение следует до конца этого месяца.

"Конец января. Это нам говорят американские партнеры. И все остальные из разных политических спектров", – сказал он.

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Министр отметил очень вредные политические последствия, если Украину оставят без помощи.

"С финансовой точки зрения, конечно, это очень важно, потому что позволит нам продолжать укреплять нашу армию. Это поможет и нашей макрофинансовой стабильности. Но эта помощь тоже очень важна политически, потому что даст нам очень четкое послание, что США останутся с нами", – сказал Кулеба.

Напомним, оказание помощи Украине поддерживает большинство в обеих партиях Конгресса США, несмотря на то, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

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