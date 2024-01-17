Кто из депутатов скрылся из Украины во время войны: список "героев"

Народные избранники, которые должны были быть в такое трудное время в стране, поджав хвосты, бежали за границу

Кто-то бросил якорь в соседней Польше, некоторых занесло в США – стали известны имена депутатов, которые бежали из Украины во время войны. Кто они и как им это удалось, идет речь в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Депутаты из ОПЗЖ, сбежавшие из Украины

Их разбрасывало по всему миру – народные избранники, которые должны были быть в такое тяжелое время в стране, поджав хвосты, убежали за границу. Некоторые даже прикрываются гуманитаркой и якобы чуть ли не по всему миру "колядуют", но что-то этот груз все никак не может доехать до Украины.

На этот раз мы расскажем вам о, так сказать, 13 друзьях Оушена, а если быть точнее – то системы "Шлях". Речь пойдет о депутатах местных советов, которые в разные промежутки времени, но уже во время полномасштабной войны, бежали из Украины и до сих пор не вернулись.

Расследование было проведено журналистами NGL.media. В частности, они выяснили, кому и как удалось пересечь границу во время военного положения. Вы не удивитесь, что смылись представители ОПЗЖ.

В их числе: 31-летний депутат Харьковского областного совета Виталий Абрамов. Пересечь границу ему удалось без проблем, ведь Харьковская областная военная администрация внесла его как волонтера в систему "Путь". Автомобиль, которым выехал Абрамов, в тот же день вернулся в Украину, но уже чудо, без него.

Кстати, в ряды областного совета он попал, как мы уже говорили ранее, от уже запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", но весной 2022 года, по данным "Суспильного", вышел из партийной фракции. На момент выборов он работал в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, а до того как частный предприниматель получал небольшие бюджетные заказы. Согласно документам, Абрамов принимал участие в заседаниях совета онлайн. Но вот времени на разговор с журналистами Виталий не нашел.

Его коллеги-депутаты предоставили номер расследователям NGL.media. А на официальный запрос от издания в облсовете отреагировали отпиской, что на электронном запросе нет подписи. Также журналисты выяснили, что Абрамова в систему "Шлях" Харьковская ОВА вносила не раз.

Впервые это зафиксировано 10 августа 2022 года по представлению "Благотворительного фонда имени Саркиса Давтяна", а второй раз – 9 ноября 2022 года по представлению БФ "Помощь украинцам 2022". Последнее разрешение действовало до 31 января 2023 года – именно в тот день Абрамов и уехал в один конец.

В доказательство волонтерской деятельности депутата руководитель фонда "Помощь украинцам 2022" Владислав Ростокьян направил NGL.media копию декларации на 50 турникетов, ввезенных Абрамовым. Судя по оттиску печати на документе, эти турникеты Абрамов завез 23 января, то есть еще до окончательного выезда за границу. Ростокьяна попросили уточнить дату привоза товаров, но в течение нескольких недель журналисты так и не получили объяснения.

Беглец коллег из Днепропетровщины

Недалеко скрылся и второй представитель ОПЗЖ, только теперь уже с Днепропетровска, 35-летний Максим Кривда. По данным источников NGL.media, в Госпогранслужбе он покинул страну еще в декабре 2022 года и уехал в поезде в качестве волонтера по разрешению от Днепропетровской областной военной администрации.

Вообще должен был вернуться к 15 января. На следующий день после выезда Кривда подключился онлайн к сессионному заседанию: его включили через аудиосвязь вместе с еще 11 депутатами. Но после этого чудом мобильный номер телефона Кривды прекратил обслуживаться, а на электронные письма он тоже не отвечает. Глава Новомосковского райсовета Сергей Храпов в сентябре 2023 года сообщил NGL.media, что не видел его с декабря 2022-го.

Как удалось уехать другому члену ОПЗЖ?

На этом беглецы от ОПЗЖ не заканчиваются. Еще один депутат уже Харьковского районного совета, 39-летний Станислав Лебедев, по данным источника в ГНСУ, также воспользовался поездом для пересечения границы. Он уехал из Украины в ноябре 2022 года, после чего скрылся.

Что интересно, Лебедев, ставший депутатом от ОПЗЖ, указывал в декларации, что безработный и без доходов – об этом сообщал Харьковский антикоррупционный центр. В 2021 году Лебедеву удалось найти работу и сразу на руководящей должности – его назначили директором коммунального предприятия "Подземный город", где он проработал чуть больше года.

В систему Шлях" Станислава Лебедева внесло Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Все номера телефонов, которые нашли журналисты, уже неактуальны, а в райсовете сообщили, что Лебедев не пришел ни на одно из заседаний сессии, которые проводились в течение 2022-2023 годов, но заявления на сложение депутатских полномочий он тоже не подавал.

Поймались и депутаты от других партий

Отличились и депутаты других партий. К примеру, еще в сентябре 2022 года, уехал 43-летний священник и депутат Херсонского райсовета от "Европейской солидарности" Игорь Семенихин. Причем он уехал в первый же день действия разрешения, выданного Херсонской ОВА. Семенихин должен был вернуться к 27 сентября, но что-то пошло не так, и он куда-то исчез. С тех пор телефон депутата вне зоны, на сообщение в мессенджерах он не отвечает, а свою страницу в фейсбуке закрыл подальше от чужих глаз.

Заместитель председателя Херсонского райсовета Юрий Мариев описывает своего коллегу положительно: "Он очень порядочный человек, всегда выступал за поддержку нашей армии".

Комментарий депутата и где он может быть

Когда о выезде за границу узнали все, связаться с депутатом решила и редакция "Антикоррупционного измерения". Там говорят, что комментарий получили довольно оперативно и, мол, депутат подтвердил, что уехал из Украины, но подчеркивает: с волонтерской миссией и якобы занимается оформлением и доставкой гуманитарных грузов в Украину, в частности, до деоккупированных территорий Херсонщины. Ну что ж, посмотрим.

Кстати, Игорь Семенихин много лет работал военным капелланом в Государственной пограничной службе, хотя официально службу не проходил. Незадолго до выезда из Украины Семенихин наведывался с фруктами к военным, о чем писал в своих соцсетях. А уже в ноябре 2022-го опубликовал фото с 21-летним сыном Николаем, похоже, проживающим в Чикаго.

"Долгожданная встреча", — подписал это фото Семенихин, поэтому, вероятно, он уехал к сыну в США.

"Засветился" на камеру и отправился в Польшу

Уехал из Украины и 46-летний депутат Соледарского городского совета Сергей Петров. В начале 2023 года он стал героем репортажа "Суспильного". Из этого видео известно, что Петров работал 25 лет в ГП "Артемсоль", а после вторжения уехал с семьей в Днепр, а оттуда они уже перебрался в Павлоград, где он начал работать на шахте.

Но через месяц после выхода репортажа Сергей Петров покинул Украину, опять же благодаря системе "Шлях", куда его внесла Волынская областная военная администрация. А уже в сентябре 2023 Петров опубликовал в соцсетях фото с дочерью в Польше. После этого на личной странице новых публикаций больше не появлялось.

В Волынской ОВА журналистов убеждали, что внести Петрова в "Шлях" попросил благотворительный фонд "Верим в Украину", потому и дали такое разрешение, но при условии, что тот через две недели вернется.

Руководитель фонда "Верим в Украину" Анатолий Шваб сказал, что вспоминает обращение от воинской части, для которой Петров должен был привезти автомобиль. Но чем все закончилось, якобы не помнит, как и название воинской части. Такая короткая память.

Беглец из Донбасса

36-летний депутат Добропольского городского совета Донецкой области от партии "Порядок" Артем Сундучников выехал за границу еще в марте 2023 года на основании решения Житомирской областной военной администрации. Там говорят, что выдали разрешение по просьбе Свято-Михайловского кафедрального собора в Житомире.

Священник ПЦУ Богдан Бойко подтвердил, что это действительно было. По его словам, Артем Сундучников сам попросил внести его в "Шлях". В церкви раздают продукты для переселенцев, поэтому Сундучников должен был привезти пищу, впрочем после полученного разрешения от него ни слуху ни духу. Где теперь затаился Артем Сундучников – неизвестно. Его телефоны – вне зоны.

А эти напрочь от мандата открестились!

Еще семеро депутатов местных советов не просто выехали за границу, а откровенно показали, что им чихать на дальнейшую судьбу их избранников и вообще уложили мандаты. Ну, единственное, что можно сказать, по крайней мере, – это честно и откровенно. Кратко поочередно о каждом.

Сбежал из Украины 36-летний депутат Чертковского горсовета от партии "Сила людей" и экс-глава муниципального караула Чорткова Назарий Пиптик из Тернопольщины. Он написал заявление о досрочном сложении полномочий 26 января 2023 года, а уже через три дня сбежал за границу, прикрываясь волонтерством, ну и ясно, что ни гуманитарки, ни Пиптика. Получить его комментарий журналистам не удалось.

Зато известно, что он уехал тоже благодаря системе "Шлях", куда его внесла Киевская ОВА. Впрочем, там утверждают, что он должен был вернуться до 26 февраля 2023 года.

Скандальный совет

Но в скандал Чортковский городской совет попал не только из-за Пиптика. Там несколько членов делегации тоже где-то подевались после заграничных встреч. Тем не менее, городской голова вступился за подчиненных. Говорит: зраду разгоняют боты.

Заступился городской голова и за Назария Пиптика, он был уверен, что тот тоже вернется с гуманитарной помощью в родной город.

Однако Пиптик так и не вернулся в Украину с обещанным гуманитарным грузом. Владимир Шматько в разговоре с NGL.media уверял журналистов, что Пиптик, хоть и остался за границей, но все же передает какую-то помощь местному благотворительному фонду "Покров Чертков".

Впрочем, руководитель этого фонда священник Андрей Левкович уточнил NGL.media, что за весь период пребывания за границей Назарий Пиптик перечислил на счет фонда 12 тыс. грн, но никаких гуманитарных грузов на самом деле не посылал.

Также бесследно исчезли: Сергей Пашин — депутат Бориспольского городского совета на Киевщине от опять же ОПЗЖ Борис Довбета — депутат Золочевского райсовета на Львовщине от "Силы и честь" и Роман Резник — депутат Саксаганского районного совета Кривого Рога от "Слуги народа". Все они выехали из страны через систему "Шлях" до сих пор не вернулись.

А Юрий Красножон, депутат Покровского райсовета в Кривом Роге от "Батькивщины", выехал из страны по разрешению Днепропетровской ОВА и тоже где-то очень "задержался".

Их может быть больше!

Ну и как вы понимаете, это далеко не конечный список местных депутатов, которые чихать хотели на избирателей и украинский народ, и просто сбежали за границу, ведь кроме системы "Шлях" есть и многие другие варианты выезда.

В издании отмечают, что все данные о депутатах-мужчинах в расследовании актуальны по состоянию на середину сентября 2023 года. Впрочем, информации по состоянию на начало 2024 года о возвращении хотя бы одного из вышеперечисленных депутатов – нет. Кое-кто скрыл свои страницы в соцсетях, другие просто затаились и публично о своем возвращении с какими-либо объяснениями не выступали.

Таким образом, обычных мужчин на границе ловят, а депутатам удается так бесследно исчезать во время войны.

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Кто из депутатов сбежал из Украины во время войны? Раскрываем имена "ГЕРОЕВ"!