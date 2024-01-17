Россияне у Кринок на левом берегу Днепра готовятся к обороне — ISW

Российские оккупанты готовятся защищать территорию за Крынками на левом берегу Днепра.

Об этом свидетельствуют последние спутниковые фото, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжения позиционных боев 16 января, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались на восточном берегу, в том числе поблизости Крынок и Песчановки", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что недавно собранные спутниковые снимки указывают, что российские силы неоднократно пытались контратаковать вблизи Крынок небольшими отрядами вдоль трассы М-14.

"Российские войска готовятся защищать территорию по Крынкам, включая трассу М14, вдоль которой российские войска построили 0,5-километровую траншею и другие оборонные позиции", — отмечают в ISW.

На восточном берегу действуют подразделения русского 8-го артиллерийского полка (22-й армейский корпус Черноморского флота).

Карта боевых действий на левом берегу Днепра. ФОТО: ISW

Напомним, по информации украинских военных, россияне снизили активность на левом берегу Днепра.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.