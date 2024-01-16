Россияне снизили активность на левом берегу Днепра

За прошедшие сутки российские оккупационные войска заметно уменьшили свою активность на левобережье Днепра. Захватчики РФ отважились только на один штурм.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.



"Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Но за минувшие сутки заметно уменьшил свою активность и решился лишь на один штурм. Как и в предыдущие разы, понеся потери, отошел на свои исходные позиции", — говорится в сообщении.

Россияне не прекращают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов и осуществляют авиабомбардировки. В свою очередь, украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Напомним, глава прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , как изменилась ситуация на южном фронте после сбития самолетов А-50 и Ил-22. По ее словам, российские оккупанты пытаются отвести внимание от инцидента с судами.

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