Росіяни зменшили активність на лівому березі Дніпра

Протягом минулої доби російські окупаційні війська помітно зменшили свою активність на лівобережжі Дніпра. Загарбники РФ наважилися лише на один штурм.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.



"Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу помітно зменшив свою активність і наважився лише на один штурм.Як і в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Росіяни не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та здійснюють авіабомбардування. Своєю чергою, українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Нагадаємо, очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, як змінилася ситуація на південному фронті після збиття літаків А-50 та Іл-22. З її слів, російські окупанти намагаються відвести увагу від інциденту з суднами.

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