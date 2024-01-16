Можлива війна РФ з НАТО: військовий експерт описав сценарії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що моторошний сценарій, описаний у виданні Bild, про війну між НАТО та РФ 2024-2025 року не відбудеться, однак Росія продовжить "гібридну війну".

Про це він розповів для азербайджанського видання Minval.az.

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На його думку, у Росії немає достатньо ресурсів для нападу на країни НАТО.

"На сьогоднішній день в Україні перебувають 462 тис особового складу, укомплектовані трохи більше 2800 танків, 6800 ББМ, 4600 ствольної артилерії і більше 1000 РСЗВ. На перший погляд, це колосальний потенціал, але тільки на перший. Насправді це жахливий некомплект військ", - написав він.

Коваленко зауважив, що за два роки повномасштабної війни в Україні російська армія втратила десятки тисяч одиниць техніки, а її ВПК зараз важко справляється з компенсацією добових, тижневих і місячних втрат, не маючи можливості повністю штатно укомплектувати підрозділи, що знаходяться в зоні БД.

Які можливі сценарії російської агресії

За припущеннями експерта, Росія продовжить наступ в Україні протягом усього 2024 року. У літку бойові дії ввійдуть у стан оперативної паузи, але активізуються восени. Але, повертаючись до питання ефективності таких наступів, разючої відмінності на краще вони не матимуть і, найімовірніше, якраз навпаки.

Також цілком реалістичними розглядаються гібридні загрози для країн Балтії та Польщі. Однак, на його думку, про відкриту форму вторгнення не йдеться. Він впевнений, що 2025 року російська армія буде ще більш виснажена, ніж у 2023-му та 2024-му.

"Україна зараз веде війну на виснаження окупаційних військ і це не дозволяє російському ВПК пропорційно забезпечувати війська, не кажучи вже про формування нових, повністю укомплектованих підрозділів. А відкрита війна проти НАТО для Росії зразка 2025 року взагалі стала б самогубством", - вважає він.

Ще один сценарій, який би росіяни хотіли здійснити і зробили це, якби не Збройні сили України.

Він нагадав, що згідно зі сценарієм за вторгненням НАТО, після "захоплення" України в гранично стислі терміни, від 72 годин до 3-х тижнів, Путін мав здійснитися марш-кидок російських військ з Гродно та Ліди у напрямку Алітуса та Мар'ямполі з виходом через Вілкавішкіс на Калінінградську область. Російському командуванню відводили на операцію з прокладання сухопутного коридору 48 годин.

"Москва не вірила в те, що НАТО застосує 5-ту статтю колективної безпеки і почне воювати за Литву раніше 48 годин. Тоді як росіяни тягтимуть час, пояснюючи з трибуни ООН та всіляких майданчиків, що це не вторгнення, а необхідність створення гуманітарного сухопутного коридору до Калінінградської області. Але в Україні у росіян все пішло не за "планом" і замість 3 діб або 3 тижнів вони загрузли в запеклих боях вже як другий рік", - написав Коваленко.

Нагадаємо, американські аналітики оцінили реальність нападу Росії на НАТО, про що йдеться у статті німецького видання.

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