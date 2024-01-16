Стаття Bild про можливу війну НАТО та РФ: в ISW оцінили, чи це реально

Кремлівські пропагандисти працюють над інформаційними умовами для виправдання агресії РФ проти НАТО.

Американські аналітики вважають, що стаття німецького видання Bild про можливу війну НАТО та Росією не є "необгрунтованою" на тлі постійних погроз, які лунають із Кремля.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російські офіційні особи, включаючи президента Росії Володимира Путіна, нещодавно погрожували НАТО, а кремлівські пропагандисти намагаються посіяти нестабільність, аби встановити "інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти держав-членів НАТО та їхніх сусідів".

В ISW оцінюють, що допомога Заходу Україні залишається надзвичайно важливою, оскільки нездатність України стримати російську армію "може дозволити російським військам просунутися аж до західної України вздовж кордону з країнами НАТО, що, ймовірно, поставило б перед НАТО складні та дорогі оборонні вимоги".

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання BILD повідомило про секретні документи Німеччини, які описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією.

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