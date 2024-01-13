У Повітряних силах назвали найважливіші для України літаки

Для завоювання переваги в повітрі пріоритетною допомогою від західних партнерів залишаються багатофункціональні винищувачі F-16. Після цього можна вести мову про посилення української авіації штурмовиками та ударними гелікоптерами для підтримки наземних військ.

На цьому наголосив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

За його словами, Україні потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. “F-16 є багатофункціональним і може виконувати ряд цих функцій із широким спектром озброєння", - підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що літаки штурмової авіації Су-25 сьогодні працюють близько до лінії вогню разом із вертольотами армійської авіації та Повітряних сил (Мі-24, Мі-8). Однак, додав він, у противника зосереджено багато засобів протиповітряної оборони на передній лінії фронту, які разом із потужними винищувачами Су-35 суттєво обмежують застосування штурмової авіації.

Ігнат наголосив, що найважливішим сьогодні є завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії.

“Після цього стає можливим ефективне застосування штурмової авіації за призначенням для підтримки наземних військ, а також і бойових вертольотів, зокрема і західного зразка, які дуже хочуть отримати наші побратими з армійської авіації (тобто Apache, Black Hawk тощо)”, - зауважив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що штурмовий літак А-10, про який говорив командувач Сухопутних військ, виконує лише одну функцію - підтримує вогнем наземні війська, тобто завдає потужних ударів по позиціях противника на землі. Крім цього він значно дорожчий в обслуговуванні за F-16.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на лінію фронту потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики А-10 - для підтримки піхоти.

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