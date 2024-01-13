В Воздушных силах назвали самые важные для Украины самолеты

Для завоевания преимущества в воздухе приоритетной помощью западных партнеров остаются многофункциональные истребители F-16. После этого можно говорить об усилении украинской авиации штурмовиками и ударными вертолетами для поддержки наземных войск.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

По его словам, Украине необходим многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. "F-16 многофункциональный и может выполнять ряд этих функций с широким спектром вооружения", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что самолеты штурмовой авиации Су-25 сегодня работают близко к линии огня вместе с вертолетами армейской авиации и Воздушных сил (Ми-24, Ми-8). Однако, добавил он, у противника сосредоточено много средств противовоздушной обороны на передней линии фронта, которые вместе с мощными истребителями Су-35 существенно ограничивают применение штурмовой авиации.

Игнат подчеркнул, что наиболее важным сегодня является завоевание преимущества в воздухе, которое сможет обеспечить как самолет F-16, так и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.

"После этого становится возможным эффективное применение штурмовой авиации по назначению для поддержки наземных войск, а также боевых вертолетов, в том числе и западного образца, которые очень хотят получить наши товарищи из армейской авиации (т.е. Apache, Black Hawk и т.п.)", — отметил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что штурмовой самолет А-10, о котором говорил командующий Сухопутными войсками, выполняет лишь одну функцию — поддерживает огнем наземные войска, то есть наносит мощные удары по позициям противника на земле. Кроме этого он значительно дороже в обслуживании по F-16.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на линию фронта нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10 — для поддержки пехоты.

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