Піонтковський сказав, у чому полягає план республіканців щодо перемоги України у війні

Республіканська партія критикує президента США Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Це є позитивною тенденцією, яка може зрушити питання посилення підтримки Києва.

Про це політолог Андрій Піонтковський сказав в ефірі "Еспресо".

Наш потужний союзник

За словами політолога, план перемоги України у війні від республіканців – це документ Конгресу. Він пропонує негайно зробити маневр: документ, підписаний трьома головами провідних комітетів палати представників, республіканцями, – це оборона, розвідка й зовнішня політика. Є три таких самих голови у Верховній Раді – голова з оборони, розвідки.

"Я б на їхньому місці негайно полетів у США, провів з цими колегами нараду, створили б таку робочу групу з шести голів комітетів: троє цих чудових республіканців – Маккол, Роджерс і Тернер і троє голів українських комітетів, щоб вони стали постійно обговорювати план перемоги України, обговорювати й реалізовувати її, чинити тиск на Конгрес і Раду на відповідні урядові механізми реалізації", – зауважив Піонтковський.

На його думку, республіканці справедливо критикують Джо Байдена за недостатню підтримку України. Так, зараз формується наш потужний союзник – рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським.

"І воно справедливо критикує Байдена за недостатню активність підтримки України. Цей план республіканців рекомендують негайно перекласти на українську мову в усіх ЗМІ, там чудова підбірка подій від 2014 року, усіх тих етапів, на яких адміністрація Байдена весь час гальмувала, гальмувала передачу новіших технологічних засобів оборони", – стверджує політолог.

Усі пам'ятають, якими болісними були торги про надання спочатку HIMARS, потім Patriot, Abrams і, нарешті, ATACMS.

"Це нова тенденція: Республіканська партія, здається, формує свою виборчу кампанію як критику Байдена за невиконання ролі лідера вільного світу. І це позитивна тенденція, обов’язково її потрібно максимально підтримати з боку України”, – резюмував Андрій Піонтковський.

Раніше Піонтковський назвав два чинники, які вказують на те, що Росія програла війну.

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