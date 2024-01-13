Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Рупольдінгу

Чотири українці відібралися до гонки переслідування в німецькому Рупольдінгу.

У суботу, 13 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів – Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Денис Насико і Тарас Лесюк.

Своєю чергою, лідери збірної України з біатлону Дмитро Підручний та Артем Прима достроково завершили виступи на етапі Кубка світу в Рупольдингу та вирушили в австрійський Обертілліах, де готуватимуться до чемпіонатів Європи та світу.

Найкращим серед українців у спринті став Насико, який фінішував 39-м, увійшовши до залікової зони. Крім нього, до гонки переслідування також відібралися Лесюк – 41-й, Мандзин – 53-й і Тищенко – 59-й.

Дудченко посів 70-те місце та не зможе виступити у персьюті, куди потрапляють топ-60 біатлоністів за підсумками спринту.

Виграв спринт норвежець Ветле Шостад Крістіансен. Другий результат показав італієць Томмазо Джакомель, а замкнув трійку призерів норвежець Тар'єй Бьо.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Рупольдінгу

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) 22:27.2 хвилини

2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +16.9

3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) +20.1

4. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +20.9

5. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+2) +23.0

6. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+1) +33.8

...

39. Денис Насико (Україна, 0+0) +1:39.1

41.Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +1:41.9

53. Віталій Мандзин (Україна, 0+2) +1:54.7

59. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +2:01.7

70. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:16.9

Додамо, що напередодні в Рупольдінгу відбувся жіночий спринт, де найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала у топ-15. Перемогу здобула норвежка Інгрід Тандреволл.

У неділю, 14 січня, етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу закінчиться персьютами. Жіноча гонка розпочнеться о 13:30, а чоловіки вийдуть на старт о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Рупольдінг-2024: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Рупольдінгу

Україна – у топ-5: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу